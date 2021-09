[Video] Ben Brereton aporta con una asistencia en empate del Blackburn Rovers

Pese a la advertencia de la FIFA de sancionar a los clubes ingleses, el delantero chileno Ben Brereton fue titular en el empate del Blackburn Rovers ante el Luton por la Championship.

El chileno estuvo presente durante todo el partido y fue protagonista en uno de los tantos de su equipo. El Rovers se puso en ventaja a los 27’ con tanto de Tyrhys Dolan. Mientras que a los 31’, Harry Pickering estiró las cifras tras asistencia de Ben Brereton.

31: #Rovers 2-0 #Luton

⚡️ Brereton holds off the defender at the edge of the area and slips in Pickering, who finishes in the bottom corner!#ROVvLUT 🔵⚪️ https://t.co/1s5RWUrznz

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 11, 2021