God save Ben: Brereton estará junto a la Roja en los duelos clasificatorios de octubre

Ben Brereton podrá estar en la próxima fecha de las Eliminatorias junto a la Roja. Así lo confirmó su club, el Blackburn Rovers, a través de un comunicado de prensa.

“Rovers ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Chile para que Ben Brereton Díaz esté disponible tanto para el club, como para el país en el futuro. Te animaremos en octubre, Ben”, publicó el club.

Sin embargo, detallaron que el chileno solo podrá estar presente en los dos primeros duelos de la fecha triple (ante Perú y Paraguay), para luego volver a Inglaterra a hacer la cuarentena correspondiente antes de unirse a su equipo.

🇨🇱🤝 #Rovers have reached an agreement with the Chilean FA for Ben Brereton Diaz to be available for both club and country going forward.

👏 We will be cheering you on in the October break, @benbreo!

