Falcón y penal que mandó a Colo Colo al partido por la permanencia: “Me puse a llorar, estaba hecho pedazos”

Maximiliano Falcón fue uno de los pilares fundamentales para que Colo Colo mantuviera la categoría. El defensor uruguayo llegó en un momento crítico par albos y, pese a su juventud, logró mostrar la jerarquía necesaria para contagiar a sus compañeros y dejar al cacique en la Primera División.

Ahora, con un panorama totalmente distinto en el Monumental, el charrúa recuerda esos momentos. Además, comenta cómo vivió el día en que cometió el penal contra O’Higgins y alargó el sufrimiento colocolino hasta el partido por la permanencia.

En conversación con Estelarbet, el uruguayo comentó cómo vivieron el momento en la interna. “Llegamos al vestuario y había un silencio tremendo, aparte los resultado también no se dieron, porque se dieron todo para que nosotros juguemos el partido definitivo”, indicó.

Luego confesó que “llegué a casa y mi señora como que se comió esa amargura de no hablarle y creo que me acosté cuando llegue a los 40 minutos. Y sí, no aguanté, me puse a llorar y estaba hecho mierda, pero mal, estaba hecho pedazos mal”.

“Al otro día fui a entrenar y había gente afuera y me dijeron ‘no pasa nada, vamos por el partido de permanencia’ y la gente y bueno mis compañeros también me ayudaron a levantar cabeza”, agregó.

También aseguró que “me pego fuerte, mira que yo soy una persona que tengo bastante personalidad, y que no lo derriban fácil , pero ese partido, ese error que cometí…”.

“Es más, en una charla con mis compañeros les dije que me disculparan, que había sido el peor error que había cometido en mi carrera, más allá que mi carrera es corta aún,. Pero sí, me pegó fuerte. Mucha gente no lo sabe, pero me pegó fuertísimo”, concluyó.