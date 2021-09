¿Mensaje de despedida? Larrivey no ve renovación: “Me quedan cuatro meses de contrato”

Joaquín Larrivey fue una de las figuras del triunfo de Universidad de Chile ante Unión Española. Sin embargo, el delantero que marcó la apertura de la cuenta y entregó una asistencia para el 3-2 definitivo, ve complicada su renovación con los azules.

“Lo que dijo mi representante es clarísimo. Por ahora a disfrutar de esto. Agradecido de la gente que se manifiesta. Agradecido de la gente que se manifiesta, el cariño es mutuo. Disfrutar el presente, lo que queda y me quedan cuatro meses de contrato, es lo que tengo”, dijo en conversación con TNT Sports.

Además, agregó que no ha habido acercamientos con la dirigencia de Azul Azul. “Ya está todo dicho. De lo que dije la última vez no se modificó nada, tampoco desde lo que dijo mi representante. Hoy tengo esto y dejo todo a mi representante. Ya está todo clarísimo y no hay nada más que agregar”, complementó.

Por último, el atacante se refirió al triunfo ante los Hispanos y se ilusiona con luchar por el título. “Es importantísimo. Estamos a cuatro puntos (de Colo Colo). Nos ilusionamos con ganarles, descontar y meternos en la pelea”, cerró.