Nadal se niega al retiro: “Voy a luchar para volver”

Rafael Nadal no piensa en el retiro. Pese a la lesión en su pie que lo mantiene hace varias semanas fuera de las canchas y que lo obligó a pasar por el quirófano, el tenista español se ilusiona con volver el próximo año.

“He estado mejor, pero estoy bien. Un poco dolorido del pie. Es una época un poco complicada a nivel personal y profesional, pero sinceramente, con la ilusión de mejorar y de encarar un proceso que va a ser difícil y doloroso en algún momento”, comenzó diciendo el español.

“Tengo que recorrer para volver a ponerme en situación de luchar por lo que quiero. Estoy determinado para hacerlo”, agregó.

Por último, el trece veces campeón de Ronald Garros, explicó que esta lesión no estaba en sus planes, pero que espera revertir la situación. “En el guion estaba jugar Wimbledon, los JJ.OO. o el US Open. En el guion no estaba estar cojo a día de hoy (risas). Pero los guiones no están para seguirlos al pie de la letra. Hay que adaptarse y hacer las cosas como vienen”, sentenció.