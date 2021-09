Massú y el debut en Copa Davis: “Estábamos preparados para que cualquiera de los dos entrara a jugar”

El equipo chileno de Copa Davis ya conoció el sorteo para los partidos de este viernes ante Eslovaquia por el Grupo Mundial I. El primero en saltar a la cancha será Cristian Garin (17º del ranking), quien enfrentará a Alex Molcan (117º) y luego vendrá el turno de Nicolás Jarry (214º), quien se enfrentará a Norbert Gombos (115º).

Tras el sorteo, el capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, comentó que “estábamos preparados para que cualquiera de los dos entrara a jugar, siempre el sorteo es favorable cuando se gana el primer punto. Estamos preparados, ya sabíamos con quienes nos íbamos a enfrentar”.

Massú señaló a la Federación de Tenis de Chile sobre los rivales que “ellos están jugando bien, han entrenado de buena manera, esta es una serie que dura dos días, hay que ganar tres puntos, usar la estrategia y ser inteligente en eso”.

“Las condiciones las ponen ellos, son los locales. Es una cancha bajo techo, es rápida, los jugadores se han ido adaptando de la mejor manera y con el pasar de los días cada vez se sienten más cómodos”, agregó.

Además, en conferencia de prensa expresó su deseo de quedarse alguna vez con la Ensaladera de Plata. “Somos un grupo joven y creo que podemos hacer grandes cosas en los próximos diez años. No pude ganar la Copa Davis como jugador, pero espero poder hacerlo algún día como capitán”, confesó.

Los protagonistas

Por otro lado, la raqueta número uno de nuestro país, Cristian Garin, no escondió sus nervios en la previa: “Representar a mi país siempre me ha puesto nervioso, pero cada vez me siento mejor y creo que podemos llevarnos esta serie. El buen ambiente y la seriedad en los entrenamientos están siendo muy buenos. Estamos mejorando mucho”.

En tanto, Nicolás Jarry, señaló: “Se echaba de menos competir por el país. Es especial volver a sentir todos esos nervios que hace varios años no sentía. La última Copa Davis que jugué estaba en mi peor momento. Estoy con ganas de enfrentar este desafío. Somos un equipo, vamos a salir a dar lo mejor de cada uno y estar unidos para luchar hasta el final y ganar la serie”.