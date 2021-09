Ronnie Fernández: “Me avergüenza que digan que hubo un cambio de actitud por un premio millonario”

Ronnie Fernández ha sido uno de los puntos altos en este incipiente renacer de Santiago Wanderers en el torneo. El delantero y capitán caturro ha aportado con su grano de arena para que el equipo de la quinta región ya lleve dos victorias consecutivas. En ese sentido, el atacante intentó explicar el momento que vive el equipo de Emiliano Astorga.

“Es difícil encontrar explicaciones a un cúmulo de errores, de cambio de entrenadores, de muchas cosas que pasaron rápidamente. El conformar un plantel con tanto joven… Fueron un sinfín de cosas que te meten en una nube negra de la que es difícil salir. Ya habrá momento de asumir responsabilidades”, comentó el atacante en La Tercera.

El goleador wanderino también comentó sobre los comentarios que ya dan por descendido al equipo en el que juega, señalando que “de afuera es normal que suceda esto. Si tú vez, año a año, siempre los equipos que están peleando sufren las críticas, el bullying cibernético. Es común”.

“Lo que sí me dolió en un momento fueron las declaraciones erradas que salían desde el mismo club. Se hablaba de una reestructuración pensando en el próximo año y que ya poco menos estábamos descendidos. Y matemáticamente aún hay opciones”, confiesa Fernández.

Aunque indica que con los dirigentes “hubo una conversación. Nos hicieron ver que todos estábamos en el mismo camino, luchando hasta el final. Quedamos tranquilos”.

Por otro lado, el wanderino señaló que el cambio de actitud, que los hizo acumular dos triunfos consecutivos, no tiene que ver con el premio ofrecido por la dirigencia.

“Cada cual ve la parte de la historia que quiere ver. Me avergüenza que digan que hubo un cambio de actitud por un premio millonario. Fue un premio que se nos impuso, que no negociamos, que no pedimos. El valor deportivo que tiene salvar esta situación va por encima de cualquier plata que te puedan entregar. Hay un premio que se publicó, que se hizo con toda una parafernalia”, señaló.

“Puedo ser tajante sobre que nosotros no lo pedimos, no hubo negociación. Como capitán y jugador grande del equipo en ningún momento intentamos negociarlo, un pedido de parte nuestra. Ni para motivar, ni nada. Se nos ofreció, no hubo negociación, ni nada”, agregó.

Finalmente, señaló toda su confianza de que se quedarán en Primera División: “Soy bastante realista: es una tarea demasiado difícil, pero si le preguntas al Ronnie hincha, yo tengo toda la fe y sé que estamos trabajando para eso. Pero sí soy consciente de que es una tarea muy complicada. Hace dos fechas era imposible, pero hoy es menos imposible.