Con Bravo de titular: el Betis de Pellegrini deja escapar la victoria sobre el final

El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo dejó escapar la victoria ante el Espanyol y terminó empatando 2 a 2 en una nueva fecha de la Liga.

Bravo volvió a ser titular en los béticos por segundo partido consecutivo y tuvo un desempeño regular. El portero chileno no tuvo grandes intervenciones en el partido porque el equipo visitante no lo exigió en demasía. En tanto, en los goles el ex Barcelona no tuvo responsabilidad, puesto que el primero fue a quemarropa y en el segundo se encontraba muy tapado por sus defensores.

La apertura del marcador en el partido fue para los periquitos a través de Aleix Vidal (16′). Sin embargo, y tal como sucedió en la Europa League, el cuadro bético tuvo una espectacular remontada en el final del primer tiempo y con los goles de Willian José (41′) y Nabil Fekir (45+4′) se pusieron en ventaja.

Luego, en el segundo tiempo no hubo mayores llegadas a las porterías y una de las incidencias más importantes fue la expulsión al minuto 78 de Germán Pezzella en el equipo de Pellegrini. Esta expulsión afectó al equipo del chileno, puesto que tuvo que aguantar gran parte del encuentro con uno menos.

Aunque el gol del Espanyol cayó a los 97′, cuando una serie de rebotes en el área dejó solo a Leandro Cabrera, que remató hacia la portería de Bravo y el baló ayudado por el roce de uno de los defensores entró en el arco bético.

Con este resultado, el equipo del Ingeniero se ubica en la undécima posición con seis unidades y en el próximo partido visitará al Osasuna, el jueves 23 de septiembre (14:30 horas).