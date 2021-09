Fabián Orellana es presentado en la UC: “No vengo a retirarme al fútbol chileno”

Este martes, el delantero chileno Fabián Orellana fue presentado oficialmente en la Universidad Católica. El Histórico conversó sobre sus motivaciones y la selección chilena, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el presidente de la UC, Juan Tagle

“Estoy muy contento de volver a Chile y estar en una institución tan grande como es Católica. Espero poder devolverle todo el esfuerzo que hicieron ellos dentro de la cancha y ayudar al equipo en lo que necesite”, comenzó diciendo el nuevo refuerzo cruzado.

“Decidí volver porque era muy buena la opción la de venir a Católica, tienen un muy buen proyecto y vienen de hacer las cosas muy bien en los últimos años”, añadió.

Además, aclaró que no viene a retirarse a la UC. “Muchos piensan que uno se viene a retirar al fútbol chileno, pero no es mi caso. Tengo mucho fútbol para entregar y cuando me retire me voy a quedar en mi casa y no firmaré por nadie más. Si firmé por dos años y medio es porque me siento capacitado para rendir”, señaló.

“Espero entregarme al 100% por esta camiseta, tengo muchas ganas de jugar en San Carlos, porque su hinchada es muy buena y quiero devolver todo el cariño que me han dado por las redes sociales jugando”, complementó el ex Valladolid.

Finalmente, sobre su posible debut ante Deportes Melipilla, Orellana dijo: “Me encuentro bien físicamente. Ayer llegué y me puse a entrenar con el equipo. Espero llegar de la mejor manera para jugar con Melipilla y si el entrenador cree que tengo que salir desde el inicio lo haré bien y si no, hay que ayudar y esperar que te toque”

Universidad Católica estará libre esta fecha, por lo que enfrentará el próximo miércoles 29 de septiembre, a las 21 horas, a Deportes Melipilla en San Carlos de Apoquindo.

¿Misión regreso a la Roja?

Fabián Orellana no escondió sus intención de volver a la Roja, de hecho, comentó que esta intención fue parte de su motivación de volver a Chile.

“La selección siempre está presente, pero en estos momentos lo principal es poder aportar y hacerlo bien aquí. El torneo está muy lindo y Católica lo está haciendo muy bien. Si uno anda bien aquí a lo mejor se acerca la posibilidad de ir a la selección”, señaló el ex Audax Italiano.

Además, agregó que “me motiva venir a la selección. Siempre que puedo he venido de la mejor manera. El profe Martín (Lasarte) lo ha hecho muy bien, he tenido contacto con él y siempre le he dicho que convoque a quien convoque voy a estar feliz y voy apoyar como un hincha más a la selección. Espero hacerlo muy bien, porque me encantaría volver”.