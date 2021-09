Francis Cagigao palpita la próxima fecha triple: “Será la operación remontada”

El director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, habló con los medios de comunicación y abordó diferentes temas atingentes a la Roja.

Cagigao se refirió a la próxima fecha triple de las Clasificatorias, donde Chile visitará a Perú y recibirá a Paraguay y Venezuela. “Los partidos hay que jugarlos y hay que competir. Yo creo que hay que ir por los 9 puntos para estar metidos en la pelea. Si nos tenemos que conformar con menos puntos según el desarrollo de los partidos, esto es fútbol. Finalmente los resultados son los que ponen a cada uno en su sitio”, dijo en conferencia de prensa.

“Estamos ante una operación remontada. Estoy plenamente convencido que este cuerpo técnico, con el apoyo de todos, va a remontar y a hacer una triple jornada muy buena”, complementó.

Respecto al futuro de Martín Lasarte al mando de la Roja, Cagigao aseguró que no están pensando en una revisión post fecha FIFA. “Los profesionales del fútbol nos estamos revisando día a día. Lo hacemos con nuestras dudas, con nuestros momentos buenos y los malos. En estos momentos no estamos pensando en una revisión. No vamos a ser reactivos, seremos proactivos. Estamos pensando en ganar estos partidos y acercarnos a nuestra meta que es llegar al Mundial de Qatar”, señaló.

Situación de Brereton y Sierralta

Respecto a la negativa de la Premier League de ceder a sus jugadores para la pasada fecha de las Eliminatorias, indicó que negoció para contar con Ben Brereton y Francisco Sierralta, pero no tuvo éxito.

“Negociamos con el Blackburn Rovers y el Watford. Tengo las notas de esas fechas para poder aclararlo y desde el primer momento ellos, la Premier y el gobierno del Reino Unido, tuvieron una postura inflexible”, dijo el director deportivo de la Roja.

“Los jugadores salieron sin permiso de la Premier. Esto está documentado y los clubes no pueden retener físicamente a los jugadores. La prueba es lo ocurrido en Brasil y Argentina. La Federación Brasileña, una de las más poderosas, no pudo conseguir la salida de sus futbolistas. Lo propio pasó con Uruguay y Paraguay”, complementó.

Lesión de Arturo Vidal

Cagigao aprovechó la instancia para descartar una lesión de gravedad de Arturo Vidal en el Inter. “Es una contractura. A priori, estaría en condiciones de ser nominado para el partido de esta misma noche contra la Fiore”, comentó.

Próxima nómina

Sobre la próxima convocatoria, el director deportivo se mostró optimista. “Esperamos contar con Alexis, con Ben por lo menos dos partidos, ojalá tres. También esperamos contar con Eduardo Vargas. Son jugadores que obviamente nos restaron potencial en ese último partido (ante Colombia). Hablamos de dos goleadores históricos del fútbol chileno y Brereton que ha irrumpido en el fútbol nacional”, dijo pensando en los duelos clasificatorios de octubre.

Ausencia de Felipe Mora

Por último se refirió a la situación de Felipe Mora, quien no fue convocado por Martín Lasarte para los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia. “Ha estado siempre que hemos enviado cartas, ha estado en cada una de ellas. No recuerdo una sola convocatoria donde no se haya enviado una carta a Felipe Mora. Es cierto que la lista la da el técnico y él tiene plena libertad para poder trabajar, mi función es no intervenir en esa área”, señaló.

“En la pasada nómina Felipe no estuvo, pero ha estado en otras. Lo tenemos en cuenta, lo seguimos y analizamos todos sus partidos, así como el de los jugadores aptos para convocar. Simplemente optó por otros delanteros”, cerró Cagigao.