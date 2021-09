Marcelo Espina recuerda su salida de Colo Colo: “El silencio pone las cosas en su lugar”

El ex Gerente Deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, recuerda lo que fue su paso por los albos y dijo en ESPN Chile que parte de lo que hoy vive el cacique es mérito de él. Además, señaló que el equipo de Gustavo Quinteros se quedará con el torneo.

“Cuando yo planteé el proyecto sabía que no lo iba a ver ejecutado, de hecho, lo dije públicamente. Sabía que no me iba a quedar más de tres años, tenía fecha de vencimiento que me la había puesto yo”, comenzó diciendo el ex volante colocolino.

“¿Saben por qué me pone contento este momento de los chicos? Porque además del equipo titular que está jugando, a (Maximiliano) Falcón lo traje yo; a (Matías) Zaldivia le renové yo; a (Óscar) Opazo y a (Gabriel) Suazo les renové; a (César) Fuentes lo traje; a (Gabriel) Costa lo traje yo; a (Marcos) Bolados le renové yo; a (Gustavo) Quinteros lo traje yo”, añadió.

Luego, agregó: “Dije el silencio y el tiempo me va a dar algo de razón. El tiempo me dio bastante la razón, porque el motivo principal que Colo Colo vivió lo que vivió -de estar cerca del descenso-, estuvo relacionado al Seguro de Cesantía. Obviamente repercutió en lo deportivo, yo no estuve ni involucrado en eso”.

“El silencio, gracias a Dios, pone las cosas en su lugar, porque Colo Colo va a ser campeón. Lo dije antes que empezara el campeonato”, cerró.

