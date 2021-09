Sammis Reyes se niega a enterrar su sueño: “Estoy abriendo puertas a los que vendrán después de mi”

El deportista nacional Sammis Reyes aún no puede debutar oficialmente por el Washington Football Team. El chileno no ha podido entrar en las primeras dos convocatorias del equipo de la NFL, pero no pierde las esperanzas.

Así lo comentó el ala cerrada al sitio oficial del club: “Sé que le estoy abriendo puertas a la gente que vendrá después de mí. El fútbol americano es un deporte maravilloso. Te da un montón de oportunidades… y a la gente que no entiende el juego, googleen. Es bien sencillo. Así es cómo yo empecé, mirando videos en YouTube y tratando de entender las reglas. Y una vez que entiendes el juego, de verdad es un deporte maravilloso. Así que denle una oportunidad”.

Además añadió que “me han llegado miles de peticiones de los medios para aparecer en programas… porque la gente quiere saber qué es la NFL, qué se necesita para llegar. Fue un verdadero golpe para mi país darse cuenta de que, como chilenos, podemos lograr algo como esto. Ahora me preguntan dónde se puede conseguir mi camiseta”.

“Es una gran responsabilidad, es un gran honor. Pero al mismo tiempo, sé que es sólo el comienzo. Tenemos que seguir, no nos podemos detener ahí”, cerró.

Como mencionábamos el chileno aún no hace su debut oficial en su club, el cual lleva una derrota ante el LA Chargers y un triunfo ante el New York Giants.

Ahora, el ala cerrada del Washington trabaja con todo para poder ingresar a la convocatoria ante los Buffalo Bills, partido que se disputará el próximo domingo 26 de septiembre, a las 14:00 horas de Chile.