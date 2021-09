Ben Brereton se confiesa: “Traté de aprenderme el himno, pero fue difícil recordar algunas palabras”

El delantero chileno Ben Brereton se refirió a su participación con la selección chilena e hizo una particular confesión.

En conversación con el podcast oficial de la Football League Championship (EFL), el atacante nacional detalló cómo vivió el proceso de su convocatoria. “No sabía que Chile podía estar interesado, fue un gran honor que me llamaran y no lo dudé”, señaló.

“Estaba un poco nervioso en el avión porque es un gran equipo que ganó dos Copas América y han jugado por mucho tiempo”, complementó.

Respecto a su participación en la Copa América junto a la Roja, indicó que “fue un ambiente muy distinto. Los jugadores eran brillantes, los partidos son muy diferentes, pero intenté entrenar día a día. Intenté adaptarme y disfrutar”.

En ese sentido, destacó que “jugar contra Messi y Neymar fue genial. Fue increíble para ser mis primeras apariciones con Chile y en el fútbol internacional de selecciones”.

Además, Ben Brereton hizo una particular confesión sobre las dificultades que tuvo para aprenderse el himno nacional y por qué decidió no cantarlo. “Traté de aprendérmelo, pero cuando estábamos en la cancha fue un poco difícil para mí recordar las palabras y ponerlas juntas. Ya manejo el ritmo de la canción, pero no iba a cantar si no me la sabía perfecto”, aseguró.

Por último, aclaró que la barrera idiomática no es un problema dentro del campo de juego. “En la cancha es más fácil porque los jugadores juegan en Europa y tienen un lenguaje universal. Pero afuera de la cancha es más complicado”, cerró.