[Video] Revive la entrevista a Joaquín Larrivey: “Tengo la sensación que tendré dos o tres ocasiones de marcar y debo aprovecharlas”

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura en la antesala del Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

Respecto a quién llega como favorito para este encuentro, Larrivey sostuvo que “yo creo que Colo Colo es favorito porque así lo dicen los números. Han sido el equipo más sólido, pero nosotros venimos mejorando notoriamente y en un clásico pueden pasar un montón de cosas”.

El máximo goleador del torneo se mostró optimista para convertir el domingo. “Siempre que arranca un partido tengo la sensación de que voy a hacer un gol o que al menos tendré una oportunidad de marcar. Ahora tengo la sensación que tendré dos o tres ocasiones y tengo que estar al pie del cañón, bien atento para anotar cuando esas situaciones se presenten”, indicó.

Por último, se refirió a su futuro y aclaró que no ha hablado con el nuevo gerente deportivo de Universidad de Chile. “No sé si jugaré en la U el próximo año. Como dije anteriormente, disfrutaré los tres o cuatro meses que me quedan. Roggiero no ha hablado conmigo, solo se presentó con mi representante”, sentenció.

Revisa la entrevista completa a continuación: