Junior Fernandes ya palpita el Superclásico: “Estoy al cien por ciento para jugar el domingo”

Universidad de Chile presentó oficialmente a Junior Fernandes como su refuerzo de cara a la segunda parte de la temporada. El delantero se mostró contento por volver al Centro Deportivo Azul y anticipó lo que será el clásico ante Colo Colo.

“Estamos todos ilusionados con obtener los tres puntos. Ha pasado mucho tiempo sin ganar, pero estamos tranquilos, no estamos ansiosos por la presión. Espero que se pueda ganar el partido, no quiero pensar en el pasado ni el triplete que anoté esa vez”, sostuvo en conferencia de prensa.

Respecto a su presencia en el duelo ante Colo Colo fue claro. “Lo tiene que definir el entrenador, él es el que toma las decisiones. Yo estoy al cien por ciento para jugar ese partido, pero no puedo pasar a llevar la decisión del entrenador. Tenemos un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos y esa es la prioridad. Yo vengo recién llegando, pero si me toca jugar, feliz. Trataré de aportar como siempre lo he hecho”, aseguró.

Por último, se refirió a una futura dupla en la delantera junto a Joaquín Larrivey, máximo goleador del torneo. “Si voy a hacer dupla con Larrivey eso lo definirá el entrenador, la U tiene una delantera consolidada que está jugando bien. Veremos con el tiempo cómo se irá dando”, sentenció.