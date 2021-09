[Video] Revive la entrevista a Maximiliano Falcón: “Le vamos a hacer la vida imposible a Larrivey”

El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, habló en exclusiva con Deportes en Agricultura en la víspera de un nuevo Superclásico del fútbol chileno.

El zaguero uruguayo aseguró estar ansioso por el compromiso ante los azules. “Preparado, con muchas ganas. No soy de ponerme nervioso, pero sí estoy ansioso de que comience pronto el partido”, indicó.

Pese a que los albos son los líderes exclusivos del torneo, el charrúa prefirió no asumir el favoritismo para el compromiso ante la U. “Los clásicos son partidos diferentes. No hay favoritos, pero será un gran partido, hay grandes jugadores en ambos equipos”, manifestó.

Por último, destacó la trascendencia de Joaquín Larrivey en la delantera de Universidad de Chile, aunque aseguró que no le darán un metro. “Es un jugador importante, hay que seguirlo de cerca y tratar de neutralizarlo. No le daremos medio metro. Él tiene la confianza de venir convirtiendo, pero nosotros le haremos la vida imposible para que no pueda tocar la pelota”, sentenció.

Revisa la entrevista completa a continuación: