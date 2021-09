¡La sigue rompiendo! Brereton integra el equipo ideal de la semana en la Championship

El delantero chileno Ben Brereton Díaz pasa por un gran momento en Inglaterra. El atacante de la Roja convirtió un triplete en la goleada 5-1 del Blackburn Rovers sobre el Cardiff y sigue luciéndose en la Championship.

Su presentación hizo que se ganara un puesto en la oncena ideal de la semana en la EFL. Allí, asoma junto a tres de sus compañeros (Buckley, Gallagher y Dolan) y su entrenador, Tony Mowbray.

Con su hat trick, Brereton sumó siete goles y se situó como máximo anotador de la Championship inglesa junto a Viktor Gyökeres (Coventry City), John Swift (Reading) y Aleksandar Mitrović (Fulham).

Además, igualó su mejor registro goleador de la temporada anterior (7 goles en cuarenta partidos) en apenas nueve compromisos.

It's time to present the #SkyBetChampionship Team of the Week!#EFL | @WhoScored pic.twitter.com/99Jazdx6S9

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) September 27, 2021