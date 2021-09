Malas noticias para Lasarte: Sierralta está cortado por su DT en Inglaterra

El defensor chileno Francisco Sierralta cedió terreno en el Watford. El zaguero que arrancó como titular esta temporada en el retorno de su club a la Premier League, ha perdido protagonismo y en los últimos dos partidos de su escuadra, quedó fuera de la citación.

Sierralta no fue convocado para los duelos ante el Norwich City y el Newcastle, válidos por la sexta y quinta fecha de la Premier, respectivamente. La última vez que jugó en la liga inglesa fue el pasado 11 de septiembre ante el Wolverhamtpon, donde marcó un autogol.

El jugador pareciera estar cortado por su técnico, donde últimamente solo fue considerado para el duelo por la Copa de la Liga, donde el Watford cayó por 1-3 ante el Stoke City.

Su técnico, Xisco Muñoz se refirió a esta situación, aunque sin mencionar directamente al defensor chileno. “Así son las reglas. Tengo 23 futbolistas y tenemos un plantel potente. Hay distintos jugadores que no entran en el equipo”, sostuvo.

“A veces estás entre los once y otras veces no estás en la lista. Es el momento para que todos trabajen duro y se ganen su lugar”, agregó respecto a los que no han sido convocados, como Sierralta.

La falta de fútbol del zaguero preocupa a Martín Lasarte pensando en la próxima fecha triple de las Clasificatorias sudamericanas programadas para octubre.