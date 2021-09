Bastián Yáñez tras ser nominado a la Roja: “Cuando vi ni nombre lloré junto a mi familia”

Martín Lasarte entregó la nómina de la selección chilena para los duelos clasificatorios de octubre. La principal novedad de la convocatoria es la inclusión de Bastián Yáñez, jugador de Unión Española.

El atacante habló en exclusiva con Deportes en Agricultura respecto a su nominación. “Siento felicidad, emoción. Estos son los frutos del trabajo que uno viene haciendo desde las series menores, de la alimentación, de entrenar en doble jornada. Yo he dicho en varias ocasiones que mi meta de aquí a fin de año era estar en la selección chilena, aunque sea una nómina. Creo que lo he conseguido”, comenzó diciendo Yáñez.

“Ahora vienen muchas metas nuevas, esto recién comienza. Ojalá poder sumar unos minutos, sino estaré apoyando y sumando experiencia del resto de los jugadores”, complementó.

Por último, confesó que al enterarse de su nominación, lloró junto a su familia. “Mucha gente me decía que podría estar en la nómina, que lo merecía. Yo estaba tranquilo, sabía que haciendo las cosas bien en mi club podría llegar esa convocatoria. Ahora que llegó no me queda otra que aprovecharla. Apenas vi mi nombre lloré con mi familia, lloramos todos, celebré con ellos. Ahora quiero pensar en lo que viene, hacer las cosas bien y dar todo de mí en la selección”, cerró.