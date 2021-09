Breretonmania: el chileno es incluido en el equipo de la semana del FIFA 22

Ben Brereton está en su mejor momento y así lo reafirman sus números. Es por eso que el videojuego de EA Sports lo reconoció con su propia carta de FIFA 22 y lo incluyó en el equipo de la semana.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales el juego y el club del atacante nacional, donde publicaron una imagen con Brereton y su nuevo reconocimiento.

De esta forma, el goleador se sigue llenando de elogios en la previa de la triple fecha clasificatoria, donde por ahora estará disponible en los primeros dos partidos, ante Perú y Paraguay.

90 CF 😎

ST ➡️ RW

⭐️ 84

This #FUT Team of the Week has it all 💪#TOTW 2, the one available during #FIFA22 Worldwide Launch! Live in-game now 🙌 pic.twitter.com/J3kVn2QM9T

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 29, 2021