No va más: Pacquiao cuelga los guantes y le dice adiós al boxeo

Manny Pacquiao anunció su retiro del boxeo. El filipino de 42 años es considerado uno de los mejores de la historia y tras un recorrido de más de dos décadas, decidió colgar los guantes.

Pac-Man ha sido el único boxeador de la historia en alzarse con el cinturón de campeón mundial en ocho categorías diferentes. Además, es el único que logró ganar el título mundial en cuatro décadas diferentes. Pacquiao dice adiós al boxeo luego de 62 victorias (39 de ellas por KO), ocho derrotas y dos combates nulos.

“A los mejores fans y al mejor deporte en el mundo, ¡gracias! Gracias por todos esos maravillosos recuerdos. Esta es la decisión más difícil que he tomado nunca, pero estoy en paz con ella. Persigue tus sueños, trabaja duro y mira lo que pasa. Gracias boxeo”, publicó el filipino a través de sus redes sociales.

Pacquiao se despide de la actividad para centrarse en su carrera como candidato presidencial de Filipinas, donde actualmente se desempeña como senador.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021