Mario Salas se sincera: “En Colo Colo hubo momentos en que me encontré solo”

Por primera vez desde su salida de Colo Colo, Mario Salas analizó su paso por Macul. El estratega se mostró autocrítico respecto a su gestión en el Cacique y a su particular relación con la prensa.

En conversación con ESPN FShow, el entrenador aseguró que no se arrepiente de haber asumido a los albos. “He sido muy honesto. La decisión de Colo Colo la tomé con mucho gusto y no me arrepiento de haberla tomado”, aseguró.

“Nosotros como cuerpo técnico sabíamos a lo que íbamos. Sabíamos que habían jugadores de trayectoria en Colo Colo, pero aún así queríamos tener este desafío. El primer año conversamos con la dirigencia y el objetivo era clasificar a la Copa Libertadores en fase de grupos y lo logramos. Además, ganamos la Copa Chile, eso fue un plus”, agregó el Comandante.

Al ser consultado por su relación con la prensa, aseguró que en Colo Colo muchas veces se sintió solo comunicacionalmente. “En clubes como Colo Colo, que es el club que más capacidad mediática tiene, en algunos momentos carecí de un guía y una orientación por parte de la gerencia de comunicaciones. En algunos momentos me encontraba muy solo y mi relación con la prensa no fue buena”, confesó.