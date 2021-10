Malas noticias para la Roja: Francisco Sierralta sale lesionado en el duelo del Watford ante el Leeds

Las malas noticias no paran para Martín Lasarte. Esta vez porque Francisco Sierralta salió lesionado de la derrota del Watford ante el Leeds de Marcelo Bielsa.

El defensor chileno fue titular hasta el minuto 68, cuando sintió un pinchazo en su muslo izquierdo, luego de un desplazamiento hacia su portería. A pesar de que aún no entregan parte médico desde el club inglés, todo indica que fue un desgarro y que el jugador no podrá estar en la fecha triple.

De esta forma, Sierralta se sumaría a las bajas de Eugenio Mena, Eduardo Vargas y Bastián Yáñez, por lo que Lasarte, en las próximas horas debería anunciar al nuevo convocado.

We're forced into another change.

Get back soon, Francisco 👊

⏱ 69’

⚪ 1-0 🐝#LEEWAT pic.twitter.com/gcju0KzNb6

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 2, 2021