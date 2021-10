Marco Antonio Figueroa: “Ben Brereton es un tronco”

El ex jugador de fútbol y entrenador Marco Antonio Figueroa se refirió, en conversación con Prensa Fútbol, al mal momento de la selección chilena en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Además, criticó fuertemente a Ben Brereton y Martín Lasarte.

Primero, el ex entrenador de la Universidad de Chile disparó contra su colega, Martín Lasarte, donde dijo que “nunca me pareció que Martín Lasarte fuera el técnico idóneo para dirigir una selección. En Chile creen que tener muchos títulos te va a llevar a jugar bien”.

Además, agregó que “Lasarte juega a la ‘uruguaya’ y Chile no está acostumbrado a eso, a que le hagan el gol y reaccionar, porque la selección siempre ha tenido un estilo diferente. Los muchachos son de jugar hacia adelante, porque les gusta. Entonces creo que el error que cometemos es que no miran la forma de jugar. El equipo debe estar a cargo de un DT chileno”.

Por otro lado, sobre la falta de un delantero centro, el Fantasma comentó que “a los directivos les gusta nacionalizar jugadores extranjeros. Ahora Ben Brereton es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco. El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes”.

“Ignacio Jeraldino es un jugador con muchas condiciones, pero ha jugado poco y nunca se le ha tomado en cuenta porque no juega, sin embargo, no lo hacen ya que el técnico no los pone”, complementó.

Finalmente, se refirió a las posibilidades de la Roja de meterse en Qatar 2022, sobre eso, Figueroa indicó que “ahora viene una etapa bien difícil, donde tal vez quedemos afuera de otro mundial. Se perdió Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez. Será complicado volver a armar una generación tan competitiva como esta, la generación dorada. Se que Chile tiene mucho talento, pero lo único que falta es tener un buen guía que salga a ganar un partido y no a defenderlo”.