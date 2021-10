Ben Brereton arrasa como el jugador del mes en el Blackburn Rovers

Ben Brereton vive su mejor momento en Inglaterra. El atacante chileno ha anotado 10 goles en esta temporada, siendo así el máximo goleador de la Championship. Esto le ha traído diversos elogios al seleccionado nacional, de hecho, hoy fueron los hinchas del club inglés los que lo destacaron.

Y es que el inglés-chileno fue elegido, con más del 90% de las preferencias, como el mejor jugador del mes de septiembre en el Rovers. Los seis goles anotados de forma consecutiva en los últimos tres partido, le permitieron a Ben convencer a los aficionados ingleses.

Con esta nueva distinción y con el gol que anotó el sábado ante el Blackpool, Brereton llega encendido a la convocatoria de la Roja, donde buscará refrendar lo que ha hecho con su club y así, ser protagonista ante Perú, Paraguay y Venezuela.

🏆 With over 90% of the vote, you have selected @benbreo as your September @RecoveriteAu Player of the Month!

❄️🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/3pAt1Ke2Ui

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 3, 2021