El Watford de Sierralta anuncia el despido de su entrenador

El Watford informó este domingo el despido de su entrenador Xisco Muñoz. El cuadro, donde milita el chileno Francisco Sierralta, tomó la decisión tras la derrota por 1 a 0 ante el Leeds de Marcelo Bielsa.

En el comunicado, compartido en sus redes sociales, señalan que “la Junta considera que las actuaciones recientes indican claramente una tendencia negativa en un momento en el que la cohesión del equipo debería mejorar visiblemente”.

De esta forma, se termina el ciclo del entrenador español al mando de los Hornets, donde llegó en 2020 y dirigió en 36 ocasiones, obteniendo un 62% de rendimiento.

Tras esta información, se comenzó a especular rápidamente sobre su reemplazante, donde aparece un viejo conocido en la Premier League. Se trata de Claudio Ranieri, que según Sky Sports, ya inició conversaciones con el Watford para volver a la liga inglesa tras su paso pro el Sampdoria.

Recordemos que Ranieri ha dirigido al Chelsea, Fulham y al Leicester City, con este último obtuvo el título de la liga en 2016.

