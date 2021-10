La enfermería azul: la U informa el estado de los jugadores lesionados ante Antofagasta

Universidad de Chile no la pasa bien en el campeonato. Al no poder ganar en el Torneo Nacional, los azules ahora suman otro problema. Y es que el empate ante Antofagasta dejó una larga lista de lesionados, los cuales no podrán estar disponibles para la próxima fecha.

Así lo informó el club universitario en sus redes sociales, donde indicaron la situación médica de los cinco jugadores que no pudieron terminar el partido ante los Pumas. Entre ellos, la situación más grave la vive Nahuel Luján, quien estará fuera por tres semanas aproximadamente. En tanto, el que la sacó más barata fue Yonathan Andía, quien podría estar disponible en el próximo partido.

En la próxima fecha la Universidad de Chile visitará el Estadio Sausalito para medirse ante Everton. Duelo programado para el sábado 9 de octubre, a las 15:30 horas.

A continuación, la lista completa de lesionados

Nahuel Luján: Esguince de rodilla y tobillo izquierdo grado II. Tres semanas aproximadamente de recuperación.

Yonathan Andía: Contusión de tobillo derecho. Reevaluación diaria (no se descarta para próximo partido).

Marcelo Cañete: Desgarro miofascial bíceps femoral izquierdo. Dos semanas aproximadamente de recuperación.

Junior Fernandes: Desgarro miofascial bíceps femoral derecho. Dos semanas aproximadamente de recuperación.

Franco Lobos: Desgarro miofascial aductor izquierdo. Dos semanas aproximadamente de recuperación.