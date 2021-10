“Pasé el susto de mi vida”: Nahuel Luján se refiere a su dura lesión

Universidad de Chile tuvo un accidentado partido ante Deportes Antofagasta. Los azules sufrieron con las lesiones en la igualdad 2 a 2 ante los Pumas.

Aunque la sufrida por Nahuel Luján fue la más terrible de todas, generando la preocuación de todos quienes seguían el encuentro.

Pese a que no hay parte médico y no se sabe la cuantía de su lesión, el argentino se refirió a la situación. “Estoy bien gracias a Dios. Decirles que me pegué el susto de mi vida. No tengo palabras de agradecimientos por brindarme tantas buenas energías. Les juro que voy a ser fuerte en lo que venga”, publicó en su cuenta de Instagram.

“Sé que esto me volverá más fuerte que nunca. Para todos los que se preocuparon gracias por sus mensajes. Gracias por el apoyo incondicional que nos brindan. Sepan que nosotros nos vamos a seguir matando por darnos una alegría”, sentenció.