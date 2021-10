Paulo Díaz anticipa la fecha triple: “Hay que sacar la mayor cantidad de puntos para no complicar la clasificación”

El chileno Paulo Díaz fue titular en la victoria por 2 a 1 de River Plate ante Boca Juniors en el Superclásico argentino. Tras el triunfo, el chileno se mostró feliz por conseguir los tres puntos en un encuentro marcado por el retorno del público a los estadios.

“Muy contento por ganar mi primer Superclásico en cancha. Hace tiempo que lo venía buscando, no se me había dado y ayer con la ayuda de la gente tuvimos el plus para quedarnos tranquilamente con el partido”, dijo en conversación con TyC Sports.

Sin embargo, el defensor nacional dio vuelta rápidamente la página y ya piensa en la Selección chilena, donde fue convocado por Martín Lasarte para la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Se vienen partidos importantes. Nosotros intentaremos sacar la mayor cantidad de puntos para que no se nos complique la ida al Mundial”, sentenció Díaz.