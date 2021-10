Rabioso, suplente y sin fútbol: las horas más oscuras de Alexis Sánchez

De la risa de entrar a una cancha de fútbol a la angustia de saber que su condición de suplente está sentenciada. En menos de 120 minutos, el semblante y la actitud de Alexis Sánchez variaron diametralmente, sin término medio. De creer que sería una jornada perfecta, con esa sonrisa amplia al momento de ingresar al campo de juego junto a sus compañeros en la previa al duelo con Sassuolo, a la rabia, con publicación en Instagram incluida, por no haber sido siquiera considerado un solo minuto en la remontada de su equipo. Todo en cuestión de horas.

No son días fáciles para Alexis, que en la previa de los decisivos duelos con la Selección en su camino a Qatar debe convivir en su equipo con una condición de suplente que lo fastidia. No porque antes no haya vivido esa misma situación en Milán, sino que ahora abiertamente es un actor de absoluto reparto y que tendrá que acostumbrarse a pocos o ningún minuto por partido. El sábado, sin ir más lejos, no entró a la cancha en un duelo en el que Inter dio vuelta el marcador ante Sassuolo.

Su temporada arrancó mal de entrada. Por decisión propia en todo caso. La lesión sufrida en el duelo ante Brasil en la pasada Copa América, cuando contra toda indicación decidió viajar y jugar pese a no estar totalmente recuperado de un desgarro, le impidió integrarse a tiempo a la pretemporada. Para colmo, en medio de su rehabilitación ya en el Inter, sufrió una recaída que le impidió arrancar con sus compañeros la Serie A y de paso no lo dejó viajar para jugar con la Roja en la anterior fecha triple.

Mientras el chileno se recuperada, el técnico Simone Inzaghi establecía claramente sus preferencias en ataque. La dupla titular para el nuevo entrenador neriazzurro sería Lautaro Martínez y Edin Dzeko, y como primer suplente su ex pupilo en Lazio, el argentino Joaquín Correa. Todos bien delanteros, atacantes netos. El tocopillano arrancaría como cuarto delantero, una situación distinta a las temporadas anteriores cuando siempre fue el primer cambio tras Lukaku y el Toro.

Cuando el plazo de rehabilitación se cumplió y ahora sí estaba apto para la alta competencia, Sánchez entendió que arrancaba desde atrás. Y soportó en silencio que en sus tres primeros partidos con el Inter apenas sumara 65 minutos. Siempre ingresando en lugar de algún delantero, pero nunca siendo hombre en punta. Es decir, ubicándose siempre recostado por detrás del centrodelantero circunstancial, en una posición de mediapunta, donde hoy se siente más cómodo, pero justamente donde no lo precisa el técnico. Y ahí está el problema.

La zona de mediocampistas está congestionada de futbolistas para Inzaghi, entre ellos Arturo Vidal, que también convive a diario con la suplencia. Entonces, con todos los delanteros aptos. Sánchez queda muy relegado. Y si decide seguir retrasándose en la cancha, esto irá en aumento. Lo del sábado es el primer llamado de alerta para el tocopillano, que los delanteros están para jugar en el área y hacer goles, de acuerdo a lo que entiende Simone.

Habrá que ver como vuelve Sánchez a Italia después de esta fecha triple con la Selección. La Roja lo necesita más metido que nunca y con la capacidad goleadora intacta. Algo que no ocurre en Italia desde hace mucho tiempo. El tocopillano dejó Italia sin minutos y fastidioso para sumarse a la Roja. Lasarte y sus compañeros sueñan con que todo eso se revierta en estos diez días para seguir ilusionándose con Qatar. Ese es el gran objetivo. Por el bien del combinado nacional, pero también por el del jugador, que ve como sus últimos años en Europa transitan entre la suplencia y la intrascendencia.