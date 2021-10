Ron Rivera sobre Sammis Reyes: “Ha trabajado muy duro para estar acá, es un tremendo atleta”

El domingo pasado el Washington Football Team logró su segunda victoria en la NFL, sin embargo, las celebraciones le duraron poco, puesto que tras el partido, seis jugadores resultaron lesionados, por lo que Ron Rivera tendrá que pensar en nuevos jugadores para suplir esas bajas.

Uno de los nombres disponibles para ese partido es el chileno Sammis Reyes, sobre todo tras la lesión del ala cerrada titular, Logan Thomas. Es por eso que el entrenador del WFT, tras el triunfo, entregó una buena noticia para el chileno.

“Todo indica que Sammis va a tener una oportunidad este domingo. Va a tener que empezar a prepararse y estar listo”, señaló Rivera al ser consultado por la ausencia de Thomas.

Además, tuvo solo elogios para el ala cerrada chilena. “Es muy importante destacar que viene de Chile. Este deporte puede ser global, puedes encontrar atletas de todas partes del mundo. Hay que apreciar su recorrido, porque ha trabajado muy duro para estar acá. Es un tremendo atleta. Por la estructura de su cuerpo, su talla, tiene el cuerpo para jugar este deporte y también la mentalidad. Cuando ves la forma en que se prepara, lo que estudia y cómo hace las cosas, lo ha hecho en la manera correcta”, indicó.

Asimismo, reveló que tuvo una conversación con el chileno, donde le dijo “‘Hey, mira, habrá una oportunidad. Ahora tienes que estar listo y seguir entrenando, continuar con lo que estás haciendo’. Él estaba muy emocionado con eso. No he hablado específicamente para lo que viene esta semana, pero si él reacciona como lo hizo en la vez anterior, funcionará. Ha hecho un buen trabajo, se ve bien en las prácticas, no se achica. Va a ser interesante verlo en un partido”, confesó.

Y el tan esperado debut de Sammis Reyes en el Washington será este domingo, cuando su equipo enfrente al New Orleans por una nueva jornada de la NFL, a las 14 horas de Chile.