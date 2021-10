Luis Roggiero: “La U tiene de todo, menos excusas”

Luis Roggiero, el nuevo Gerente Deportivo de la U, ya trabaja en el CDA. El ecuatoriano se unió a los azules hace unas semanas y ya comenzó su nuevo desafío. En ese sentido, Roggiero conversó con el sitio oficial de la U sobre los retos que enfrentará durante su estadía en los universitarios.

“Fue un honor recibir una llamada de un club de la trascendencia de la Universidad de Chile a nivel región. Al principio no me planteaba una salida, pero no me podía negar la oportunidad de escuchar a la U. Poco a poco fuimos identificando una visión similar de la gestión deportiva y eso hizo que se fuera construyendo naturalmente una respuesta. Un sí que me tiene hoy aquí”, comenzó diciendo Roggiero.

Asimismo, comentó cual va a ser su principal desafío en los azules, donde sostuvo que “es importante que podamos definir una identidad de juego que nos represente y que se vean en todos los equipos del club. Y a partir de ahí, tendremos una base para tomar una serie de decisiones adicionales, como los perfiles de los jugadores que queramos incorporar”.

El ecuatoriano, por otra parte, comentó sobre los cambios que sufrirá el club con su llegada, donde dijo que hay que ir con calma. “Hoy inicio un periodo intenso de aprendizaje con su gente y a través de su gente, porque para empezar a construir el futuro que deseamos, hay que empezar por saber dónde estamos”, indicó.

“Hay algunas decisiones que hay que tomar con cierta premura, y las encararemos, pero para poder construir un proyecto sostenible, hay que partir de un diagnóstico profundo del club”, complementó.

También señaló que “la U tiene todo, menos excusas. Este es un club muy fecundo para construir un proyecto sostenible en el tiempo y que le permita estar en los sitiales que su historia le exige y su gente merece”.

La importancia del fútbol joven

Roggiero también dijo que el club “se beneficia de una curva de aprendizaje que yo recorrí en Independiente del Valle, con el cual hay cierta sintonía con la U. Una sensibilidad sobre el fútbol joven, que será una base en la que construir”.

“Los futbolistas jóvenes han sido capaces de responder a los desafíos que se le plantean, pero es importante darles herramientas. Entonces, parte por nosotros. Las posibilidades que ellos tengan, dependerán de lo que nosotros podamos ofrecerles”, sentenció.