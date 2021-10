Peor que perder un partido: Andy Murray extravía su anillo de compromiso en Indian Wells

Andy Murray no se olvidará de Indian Wells muy fácilmente. Esto porque el tenista, en un descuido, perdió el anillo de compromiso que compartía junto a su novia. Lo más llamativo fue la forma en la que perdió la joya.

Durante su entrenamiento, el escocés ató el anillo a una de sus zapatillas. El problema es que después de cenar regresó al hotel y dejó sus zapatillas bajo su auto para que se aireasen durante la noche. Al día siguiente regresó al vehículo para recoger el calzado y no estaba.

Al principio no le dio mayor importancia y se dirigió a una tienda a comprar un nuevo par de zapatillas. Sin embargo, recordó que no sacó el anillo del calzado.

“Cuando regresé al auto por la mañana, las zapatillas no estaban. Me habían robado mi calzado para el torneo, así que tuve que ir y comprar unos nuevos. No es el fin del mundo, pero obviamente no es ideal. Mientras me preparaba para mi práctica, mi fisioterapeuta me dijo, ‘¿dónde está tu anillo de bodas?’ y yo dije ¡Oh, no! Básicamente ato mi anillo de bodas a mi calzado porque no puedo jugar con él en mi mano, así que mi anillo también ha sido robado”, relató en un video publicado en sus redes sociales.

En el video, además, pidió que cualquiera que tenga información respecto al paradero de sus zapatillas y su anillo de compromisos, se ponga en contacto con él.

“No hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo. Si alguien puede compartir esto o tiene alguna pista puede ser de gran ayuda para recuperarlo”, cerró.