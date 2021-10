Joaquín Montecinos, el rebelde de Lima

La selección chilena cayó inapelablemente ante Perú en Lima. Los dirigidos por Martín Lasarte acumulan varios partidos sin ganar en las Eliminatorias, lo que está causando graves turbulencias en el camino hacia Qatar 2022. Tras el partido, se hizo muy difícil sacar puntos altos o destacables dentro del equipo, pero hubo uno que sorprendió: Joaquín Montecinos.

El volante de Audax Italiano que irrumpió en la convocatoria tras la ausencia de Bastián Yáñez, fue uno de los pocos rescatables en el desastre de Lima. Su personalidad y excesivas ganas que mostró apenas ingresó al campo de juego (65 minutos del partido) causaron un halo de esperanza en la Marea Roja.

Y es que el futbolista, luego de su ingreso, pidió una pelota por la izquierda, la tocó a Isla y corrió para la devolución. Sin embargo, el Huaso desestimó el pase. Además, Montecinos se mostró muy participativo, haciendo parecer que llevaba más de los seis días que realmente estuvo vistiendo la camiseta de Chile. De hecho, el chileno-colombiano generó una de las jugadas más llamativas del segundo tiempo, cuando se llevó por la izquierda a Luis Advíncula y lanzó un centro que cabeceó Luis Jiménez. Pero la situación no terminó en nada.

Esto dista mucho de lo que hicieron los llamados a reemplazar a la Generación Dorada, como Sebastián Vegas, que en su segunda posición como lateral, ya que es central, perdió muchas pelotas y no logró dar dos pases seguidos. Lo mismo que ocurrió con Felipe Mora, que a pesar de no tener la confianza en nominaciones anteriores, fue el primer cambio de Lasarte en el partido y no tuvo mayor trascendencia. Además del constante bajo nivel de Diego Valdés.

Ahora, Montecinos buscará ganarse un espacio fijo en una selección que está más fuera que dentro de Qatar, que vive un proceso de renovación y carece de rebeldía. ¿Será Montecinos el indicado para entregarle ese toque a la Roja? Solo el tiempo lo dirá.

El camino largo de Montecinos

Lo más llamativo de la irrupción de Joaquín Montecinos es el camino que tuvo el hijo de Cristián, también ex futbolista. Es que el volante de Audax, que debutó en 2012 como profesional, para llegar a la elite del fútbol chileno estuvo gran parte de su carrera en la Primera B, en equipos como Unión Temuco, Deportes La Serena y Melipilla, donde explotó.

De hecho, su paso por los Potros le dio la opción de llegar a la Primera División a Audax Italiano, donde ha anotado 7 goles en 22 partidos, siendo una de las figuras de los itálicos y del torneo.