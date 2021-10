Martín Lasarte descarta dejar su cargo: “Mi único pensamiento es sacar adelante esta situación”

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, habló con los medios de comunicación en la previa del duelo ante Paraguay por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Respecto al ánimo del equipo tras caer ante Perú el pasado jueves, Lasarte sostuvo que “Ayer (viernes) fue un mejor día y hoy veo un mejor ambiente para poder competir mañana”.

En cuanto al duelo ante la selección guaraní, el estratega charrúa sostuvo están trabajando para doblegar a los dirigidos por Eduardo Berizzo. “Paraguay es una selección dura, difícil de sortear. Estamos trabajando para buscar el camino del triunfo”, indicó.

Lasarte aseguró que no ha pensado en dejar su cargo en caso de no conseguir los 6 puntos ante Paraguay y Venezuela. “Sabíamos que no conseguir una gran cosecha de puntos en esta triple jornada nos pondría en aprietos. No he pensado en otra cosa que en eso. En tratar de solventar esta situación de la mejor forma posible. Teníamos la ilusión de sacar 7 o 9 puntos, pero aún podemos sumar 6, lo que aún nos mantendría con posibilidades de poder competir, ese es mi único pensamiento”, confesó.

“Cuando uno inicia un proceso, en este caso de tres partidos en una semana, lo único en lo que piensas es en eso. Luego se hará una valoración. Yo creo que aún se puede revertir esta situación y estar en carrera”, sentenció.