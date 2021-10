[Video] La pelea del año: Tyson Fury retiene el título del CMB tras noquear a Deontay Wilder

Tyson Fury y Deontay Wilder protagonizaron una de las mejores peleas de peso pesado de todos los tiempos. Así, al menos lo señalan los expertos en boxeo, quienes disfrutaron de lo ocurrido en el Mobile Arena de las Vegas.

“Llevo 57 años en este negocio promoviendo peleas y realmente tengo que decir que nunca había visto una pelea de peso pesado tan magnífica como esta”, sostuvo el promotor de boxeo Bob Arum.

La pelea fue presenciada por más de 15 mil fanáticos, quienes vieron como Fury noqueó a Deontay en el décimo round tras propinarle dos enormes derechazos. Una vez consumado el triunfo que le significó retener el título del CMB, Fury aseguró que “golpes como esos terminan carreras. Solo espero que esté bien porque recibió mucho castigo esta noche”.

El campeón relató lo ocurrido luego de quedarse con la pelea. “Me acerqué para darle la mano y decirle ‘bien hecho’. Él me dijo ‘no, no te respeto’. Yo estaba como, ‘¿cómo puedes decir que he hecho trampa cuando sabes en tu corazón que te han golpeado de manera justa?’ ¿Es un mal perdedor o qué?”, sentenció.

Revisa el nocaut que dio la victoria a Tyson Fury a continuación: