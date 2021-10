Escándalo en la NFL: Dimite entrenador en jefe por dichos racistas y homofóbicos

El entrenador en jefe de los Raiders de las Vegas, Jon Gruden, dimitió este lunes tras sus comentarios racistas, machistas y homofóbicos.

“Renuncié a mi trabajo como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas. Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción. Nunca quise lastimar a nadie”, sostuvo Gruden a través de un mensaje publicado por la cuenta oficial del equipo de la NFL.

El propietario del club, Mark Davis, declaró que “he aceptado la renuncia de Jon Gruden de su papel como entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas”.

Los correos que terminaron en la dimisión del técnico

La dimisión de Gruden, ganador del Super Bowl en 2003 con Tamba Bay Buccaneers y técnico de los Raiders desde 2018, llega luego del escándalo que protagonizó hace algunos días. El pasado viernes, The Wall Street Journal, reveló que el estratega, a través de un correo electrónico, utilizó una comparación racista para describir al líder del sindicato de jugadores, DeMaurice Smith.

Esto provocó la condena por parte de La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), quienes catalogaron de “espantosos, odiosos y totalmente contradictorios a los valores de la NFL” los comentarios del técnico.

Tras lo ocurrido, Gruden señaló a Espn que estaba “avergonzado” por lo ocurrido y que “no había ni una pizca de racismo” en sus comentarios.

Sin embargo, el lunes por la noche, The New York Times, reveló que, tras examinar varios correos del entrenador, se descubrió que el entrenador usaba insultos misóginos y homofóbicos. Gruden empleaba estos insultos, principalmente ante la aparición de árbitras en el deporte y para referirse al reclutamiento de Carl Nassib, único jugador declarado gay en la NFL.

Pero no es todo. Los correos también evidenciaron que se burló de los jugadores que se arrodillaron durante el himno estadounidense como protesta contra la violencia policial.

Tras la revelación, el The New York Times aclaró que los emails corresponden a una investigación que no se relaciona directamente con Gruden.