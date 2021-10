La particular respuesta de Donnarumma a los abucheos de hinchas del Milan en San Siro

El portero del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, no lo pasa bien. Y es que el joven de 22 años ha recibido constantes criticas por su sorprendente traspaso al cuadro parisino desde el Milan. De hecho, en el último partido de Italia ante España en San Siro fue el blanco de los abucheos por parte de los aficionados rossoneri.

Recordemos que Donnarumma llegó durante esta temporada al PSG como jugador libre, lo que generó la molestia de los hinchas del Milan que calificaron la acción como una traición al club.

Antes esta reacción negativa, el portero italiano, en conversación con el programa Le Iene de Italia 1, señaló que “Pasé ocho años en el Milan, así que siempre es una emoción volver a San Siro. Es normal que te decepcionen los abucheos. Me he criado aquí y siempre he sido aficionado al Milan, no se olvidan fácilmente esos ocho años. Siempre querré a los aficionados del Milan. Siempre seré uno de ellos“.

Además, en un momento de la entrevista, Donnarumma accedió a colocarse un tatuaje lavable con el escudo del Milan en su brazo, mientras le preguntaban si se lo haría al llegar a París, a lo que el arquero comentó entre risas: “Veremos, veremos… ¡está bien, está bien!”. ¿Será esa la solución para reconquistar a los aficionados rossoneri?