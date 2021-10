Martín Lasarte no se confía: “Venezuela es un rival de cuidado”

El director técnico de la Roja, Martín Lasarte, habló en la antesala del duelo ante Venezuela por las Clasificatorias.

Lasarte analizó a la Vino Tinto y aseguró que “Venezuela es un rival de cuidado. No es lo mismo que hace 20 años atrás. Es un rival que juega bien, que tiene características distintas a Paraguay, por lo que debemos hacer algunos ajustes”.

El charrúa se refirió a cuáles serán las claves del encuentro. “Tenemos que intentar minimizar al máximo las facetas positivas que tiene el rival y buscar las fisuras que nos permitan ganar el partido”, sostuvo.

Respecto al resto de la fecha, el entrenador prefirió no ahondar en los resultados que le sirven a la selección chilena. “Si no sumamos de a tres, el resto no sirve de nada. Hay muchos equipos peleando por la misma situación”, manifestó.

Por último, tuvo palabras para el equipo que saldrá a la cancha el jueves y adelantó que espera hacer pocas modificaciones respecto al triunfo ante Paraguay. “Cuando uno hace un encuentro de estas características trata de mantener ese envión. Lamentablemente la ausencia de Charles nos obliga a hacer una modificación, pero la idea es hacer la menor cantidad de cambios posibles”, cerró.