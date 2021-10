Kyrie Irving y decisión de no vacunarse: “No he cometido ningún crimen”

Kyrie Irving rompió el silencio. El jugador que hizo noticia por su negativa a vacunarse contra el Covid 19 fue apartado por los Brooklyn Nets hasta que no reciba las dosis correspondientes. Irving, que no se había referido al tema, salió al paso de las críticas.

El base aclaró que su intención es volver a jugar en la NBA junto a Brooklyn, pero aseguró que no lo hará a cualquier precio. “Esto es sobre mi vida y lo que yo elijo hacer. Es verdad que para estar en Nueva York y para estar en un equipo de este estado tengo que estar vacunado, pero he decidido no hacerlo. Es mi elección y pido a todo el mundo que lo respete”, manifestó a través de sus redes sociales.

Irving aprovechó de desmentir que no ha pensado en dejar el básquetbol. “Esto no se trata de un tema político o de la NBA. Ni siquiera de los Nets. Esto va sobre mi vida y lo que yo elijo hacer”, aseguró.

“No he cometido ningún crimen”

“Esto no tiene que ver con el dinero. Esto tiene que ver con escoger lo que es mejor para cada uno. ¿De verdad creen que quiero perder dinero? ¿De verdad creen que quiero entregar mi sueño de ganar un campeonato? ¿De verdad creen que quiero rendirme y acabar con mi trabajo? ¿De verdad piensan que quiero quedarme sentado en casa? ¿Creen que quiero renunciar a mi sustento por mandato? Vamos…”, añadió.

Por último, sostuvo que sabe las consecuencias que puede traer su decisión. “Me voy a mantener firme en lo que yo creo. Es tan simple como eso. No tiene que ver con ser antivacunas o estar en un lado u otro. Es sentir que de verdad estás haciendo lo que es mejor para ti. Si voy a ser demonizado por hacer más preguntas y tomarme mi tiempo para decidir, pues es lo que hay. Sé las consecuencias a mis decisiones, no las voy a endulzar. Estoy del lado de quienes han perdido sus trabajos por este mandato y estoy del lado de quienes han elegido vacunarse y han elegido estar a salvo. Apoyo y respeto la decisión de todos. No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen”, cerró.

Irving tiene contrato con los Nets por 35 millones de dólares para este temporada. Además, una opción de jugador por otros 36 millones para el período que viene. Sin embargo, la franquicia no estaría pensando en renovarle después de la decisión del base.