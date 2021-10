[Video] “Bielsa no comía con nosotros”: La particular confesión de Nicolás Peric

Marcelo Bielsa es conocido por su llamativa forma de relacionarse con los planteles a los que dirige. En ese sentido, Nicolás Peric hizo una particular revelación. El exportero aseguró que el Loco no comía con ellos durante las concentraciones de la Roja. Revisa la particular confesión de Peric en Fanáticos de la Previa.

