“Lo hizo otra vez”: Blackburn Rovers enloquece con actuación de Ben Brereton

El Blackburn Rovers siguió de cerca la presentación de Ben Brereton junto a la Roja. La escuadra inglesa estuvo atenta al duelo entre Chile y Venezuela, y enloqueció con la presentación de su delantero.

“Gooooool, ¡lo ha hecho otra vez!”, publicaron en sus redes sociales luego del gol de Big Ben. Aunque no pararon de alabar el chileno. “Increíble” y “el gran hombre anota de nuevo para la Roja y asegura otra victoria crucial”, fueron parte de las publicaciones que dedicó el club inglés a Brereton.

⚽️ The big man scores again as @LaRoja secure another crucial victory. ¡Lo amamos! 🇨🇱 #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/lzSeUheo7E

Pero no se quedaron allí. Durante las últimas horas, escribieron “esta increíble historia continuó y Ben marcó otro gol para la Roja en la victoria 3-0 sobre Venezuela”.

☕️🥱 Good morning! For those of you who went to sleep at a reasonable hour…

🇨🇱 This incredible story continued as @benbreo scored another goal for @LaRoja in a 3-0 victory over Venezuela!#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/HGJbYCrJ6m

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2021