¡Increíble! El primer aviso sobre Ben Brereton fue a través de Twitter en 2018

La historia de Ben Brereton sigue dando que hablar. Y es que tras la victoria ante Venezuela, donde el inglés anotó un gol, se conoció un nuevo capítulo de esta sorprendente saga.

Se trata de un tweet que se viralizó tras la goleada de la Roja y publicó el sitio de Meganoticias, donde el usuario “El Lara” (@manolitrorivas) advirtió hace tres años atrás de la existencia de Big Ben, aunque con algunas imprecisiones…

En el mensaje se lee que “en el Westham Forest de la Liga Premier juega un muchacho de nombre Ben Brereton, creo que con la camiseta 45… Es hijo de chilena… Póngale un ojito… 21 añitos tiene… Fue el que hizo el gol a Arsenal de penal cuando quedó eliminado”.

@rodrigosepu Rodrigo en el westham forest de la liga premier juega un muchacho de nombre Ben Brereton, creo que con la camiseta 45… es hijo de chilena… póngale un ojito… 21 añitos tiene… fue el que hizo el gol a arsenal de penal cuando quedó eliminado… — El Lara (@manolitrorivas) May 25, 2018

Aunque hay varias cosas que aclarar. Primero hay que aclarar que el equipo en ese tiempo de Ben Brereton era el Nottingham Forest, en ese tiempo en la Championship, y no el Westham Forest de la Premier League. Además, en esa temporada Big Ben tenía 18 años y no 21. Otra imprecisión fue en la camiseta, ya que el chileno usaba 17 y no la 45.

Por otra parte, el otro error fue en el partido en que se hace referencia, ya que no era el duelo indicado en el tweet, sino que era un enfrentamiento entre el Nottingham Forest y el Arsenal por la FA Cup, en enero de 2018, donde el cuadro del Tricky Trees ganó por 4 a 2.

A pesar de las imprecisiones, este fue el primer aviso de un joven jugador, con mamá chilena, que podía jugar por la Roja y que hoy la rompe en la selección, a pesar de su corto recorrido.