Se bajó del avión y jugó: Ben Brereton participa en el empate del Blackburn Rovers

Ni descansó. Ben Brereton llegó a Inglaterra y se puso en modo Blackburn Rovers. El atacante chileno jugó algunos minutos en el empate 2 a 2 de su equipo ante el Covetry.

Tras su gran fecha triple con la selección chilena, Big Ben participó en el empate de su equipo en la Championship. El goleador ingresó al minuto 73 por Sam Gallagher, pero no pudo aportar para que su equipo se llevara el triunfo.

El Rovers había comenzado ganando con las anotaciones de Joe Rothwell (39′) y Sam Gallagher (45′). Pero la peligrosidad del 2 a 0 se hizo presente en Ewood Park y el Coventry lo igualó con el gol de Tyler Walker (62′) y el gol en contra de Thomas Kaminski (62′).

Ahora el equipo de Brereton tendrá recuperarse rápido, porque el próximo partido será este martes, a las 15:45 horas de Chile, ante el Queens Park Rangers.

