Djokovic podría quedar fuera del Abierto de Australia por negarse a decir si está vacunado

El gobierno australiano no hará excepciones con los deportistas respecto a las duras medidas para aquellos que quieran ingresar al país. Por ello, los tenistas que no estén vacunados podrían quedar fuera de disputar el Abierto de Australia.

Así lo aseguró el jefe de gobierno del estado de Victoria, Dan Andrews. Sus palabras pusieron en duda la participación del número uno del mundo, Novak Djokovic.

“No creo que un tenista sin vacuna vaya a obtener visa para entrar a este país. Al virus no le importa cuál es tu ranking en el tenis mundial o cuántos Grand Slam has ganado. Y si consiguen la visa, probablemente tendrán que hacer un par de semanas de cuarentena, que otros jugadores (vacunados) no tendrían que hacer”, advirtió Andrews.

Esto complica la participación de Novak Djokovic, quien en ha expresado públicamente su oposición a las vacunas contra el Covid. Además, se ha negado a decir si está inoculado contra el coronavirus.

Respuesta de Djokovic

Las medidas impuestas por el país oceánico complican al número uno del ranking ATP, quien puso en duda su participación en el Abierto de Australia. “Estoy siguiendo lo que sucede en Australia y tengo entendido que en dos o tres semanas se tomará una decisión final. No creo que las condiciones cambien mucho respecto a lo que ya sabemos”, explicó a Bild.

“Habrá muchas restricciones. Están tratando de que este año las condiciones sean mejores. El problema es que viajes en el avión con una persona positiva, estés vacunado o no, y debas pasar una cuarentena de 14 días en tu habitación. Eso le pasó a 70 jugadores este año. Me gustaría que todos los jugadores se unieran un poco más y se implicaran en la toma de decisiones. Siento que no se nos pregunta nada en absoluto. La verdad no sé si voy a jugar el Open de Australia. La situación no es nada buena”, reveló.

Por último, Djokovic se negó a decir si está vacunado. “Todavía no he decidido si jugaré en Melbourne. Hay mucha especulación. Los medios especulan mucho. Existe mucha división en la sociedad, entre los que se han vacunado y los que no. Esto, para mí, es aterrador. Que se juzgue a alguien si quiere decidir si se vacuna o no… me hace sentir decepcionado con la sociedad. No revelaré si estoy vacunado o no. Es un asunto privado. Diga lo que diga, los medios de comunicación propagarán el miedo entre la gente. No quiero participar en esa guerra. Quiero ir a Australia, pero no sé si iré. Solo eso”, sentenció.