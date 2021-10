Colo Colo golea a La Serena y sigue firme en el liderato

Colo Colo fue mucho más contundente y superó por 4 a 1 a Deportes La Serena en La Portada. El Cacique, con goles de Pablo Solari, Gabriel Costa y dos de Marcos Bolados, se vuelven a escapar en el liderato del torneo con cinco puntos de ventaja, aunque Universidad Católica tiene un duelo pendiente.

Los albos no se amedrantaron por el acercamiento de la Universidad Católica en la tabla de posiciones tras quedar libres y entraron a hacer su fútbol a la cancha serenense. Gustavo Quinteros no quiso dar espacio para la especulación y puso a todas sus figuras para poder asegurar los tres puntos. Una formación marcada por el regreso de Gabriel Costa, que estaba con su selección, y sin mayores modificaciones. En tanto, La Serena fue presa de su irregularidad, que aún no logra solucionar, pese a la llegada de Ivo Basay.

Precisión colocolina

La primera ocasión para los albos terminó en las redes de Zacarías López. Una pared entre Pablo Solari (11′) y Óscar Opazo, que tuvo algún que otro rebote, terminó en las redes serenenses con la definición del juvenil argentino. Luego, Solari pudo aumentar el marcador, sin embargo, el VAR acusó al Pibe de meter la pelota con la mano.

Deportes La Serena se veía golpeada, aunque intentaba con algunas aproximaciones de César Munder o Richard Paredes, pero la imprecisión y la regularidad defensiva de Colo Colo no dio espacio. Lo contrario sucedió con el sector defensivo Papayero, que tras una perdida de balón de Munder en el fondo, Gabriel Costa (45+3′) marcó el segundo con habilitación de Marcos Bolados. Así terminó el primer tiempo, aunque en los minutos de descuentos hubo una jugada dudosa de Leonardo Gil, que pudo llevarse la roja, pero el juez solo estimó la tarjeta amarilla.

El susto albo y el show de Bolados

En el complemento, los albos buscaban manejar el resultado a favor y aprovechar las contras, algo característico en el equipo de Gustavo Quinteros. Sin embargo, a dos minutos del inicio de la segunda parte, Juan Cavallaro (47′) colocó la preocupación en la banca colocolina, anotando el descuento.

Pero nada paró a la maquina alba de Quinteros, que tras una pelota detenida encontró la tranquilidad con el gol de cabeza de Bolados (64′). Aunque ese no sería el único del antofagastino, puesto que cinco minutos más tardes, luego de una habilitación de Leonardo Gil, que lo dejó solo, anotó el cuarto gol y definitivo para un Colo Colo que sigue disfrutando de su gran momento.

Por otro lado, la otra cara de la moneda la vive La Serena, quienes aún no logran conseguir la regularidad que les permita desentenderse de los puestos de descenso, aunque por ahora están a seis puntos de la promoción.

En la siguiente jornada, la 28, La Serena visitará a Palestino, en un duelo clave para olvidarse totalmente de la zona baja, aunque solo le sirve una victoria. Mientras que Colo Colo vivirá un partido bisagra, pero en otro contexto. Y es que los albos recibirán en el Monumental a la Universidad Católica, en una nueva edición del clásico, donde se puede definir el torneo chileno.