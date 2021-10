Tenistas no vacunados no podrán disputar el Australian Open: “No importa si eres el número uno en el mundo”

El escepticismo contra las vacunas del Covid-19 por parte de los deportistas sigue causando problemas. Pero las principales competencias del mundo no piensan dar tregua a los no vacunados. Así por lo menos lo han confirmado diversas personalidades del gobierno australiano, en un reportaje de The Age, quienes fueron claros con que los que aún no poseen las dos vacunas no podrán participar del Australian Open 2022.

Y es que la solicitud del esquema de vacunación no se les solicita solo a los deportistas, sino que a todo el mundo que quiere entrar al país, por lo que no piensan hacer excepciones. Así lo comentó por lo menos el ministro de Inmigración, Alex Hawke, quien dijo que “el gobierno, al establecer sus fronteras, ha confirmado que necesitará una doble pauta de vacunación por parte de cualquier persona para visitar Australia”. Además, agregó que “esta es una aplicación universal, no solo para los jugadores de tenis. Quiero decir, que todos los visitantes de Australia deberán vacunarse dos veces”.

Esta situación ha generado preocupación en los fanáticos del tenis, ya que uno de los tenistas que se ha negado a la vacunación contra el Covid-19 es el serbio Novak Djokovic. Ante este panorama, el ministro de Inmigración dice que no habrán excepciones. “No tengo un mensaje para Novak, lo que tengo es un mensaje para todos los que deseen visitar Australia: El que quiera venir aquí, tendrá que ser vacunado dos veces”, indicó Hawke. Esta decisión la respaldó también el ministro de Salud, Greg Hunt, quien sostuvo que “las reglas se aplican a todos por igual, sin miedos ni favoritismos. No importa si eres el número uno en el mundo o eres cualquier otra cosa”.

Parlamentarios buscan flexibilizar la medida

Si bien la decisión del gobierno australiano es clara con respecto al acceso al primer Grand Slam del 2022, hay ciertos parlamentarios que proponen flexibilizar las restricciones con quienes ya han contraído Covid, como en el caso de Djokovic. Así lo expresó el miembro del parlamento Matt Canavan. “Deberíamos cambiar las reglas, esas reglas están mal. No digo que tengamos que crear una regla únicamente para Novak, sino una regla para todos. Si una persona ya ha pasado el COVID y goza de una inmunidad natural, su situación es mucho mejor”, comentó.

Sin embargo, este comentario fue rápidamente contestado, en modo de respaldo a la decisión del gobierno, por Roderick McRae, presidente de la Asociación Médica Australiana de Victoria, quien dijo que “entiendo que Djokovic haya pasado el coronavirus pero, lo crea o no, la inmunidad de la vacunación es mejor que la inmunidad tras contraer la enfermedad”. Agregando que “debemos salvaguardar ciertos estándares, es importante que nuestros líderes tomen estas decisiones para nuestro interés y, ahora mismo, prohibir la entrada a las personas no vacunadas demuestra a la comunidad lo muchos que nos importa su salud”.