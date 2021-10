Martín Liberman arremete contra Brereton: “Está muy lejos de ser un jugador destacado”

Ben Brereton se ha convertido en una de las figuras de la selección chilena. El atacante inglés viene de anotar dos goles en la última fecha FIFA y sigue conquistando a la hinchada chilena. Sin embargo, el inglés no está exento de criticas, así lo mostró el periodista argentino Martín Liberman, quien analizó el presente del chileno en conversación con el sitio En Cancha.

En primera instancia, el trasandino comentó sobre el presente de la Roja en estas Eliminatorias, donde señaló que “le costó y le cuesta el recambio. A pesar de algunas apariciones, siguen sosteniendo el peso los campeones de las Copas Américas”. Asimismo, complementó con que “es gente que, más allá de seguir vigente, comienza a estar grande. Salvo a Pulgar y Maripán, no veo un nivel acorde para repetir la camada que se está yendo. El resto de los jugadores no los veo a la altura”.

En ese contexto, el periodista indicó sobre Ben Brereton que “si no están Alexis ni Vargas, no veo a Meneses con un nivel similar al de ellos. Brereton está muy lejos aún de ser alguien destacado, me parece que la gente compró más su historia”.

“Es cierto que está cumpliendo, haciendo goles y demostró personalidad para adaptarse sin saber siquiera el idioma. Pero lo veo un poco limitado, tiene muchas cosas por pulir y mejorar”, agregó.

Finalmente se refirió al nivel que han mostrado Alexis Sánchez y Arturo Vidal. “Obvio que no son los mismos que ganaron las copas. Pero eso, salvo a Messi y Cristiano, le pasa a cualquier futbolista de élite a esa edad”, afirmó Liberman. Además, añadió que “más allá de eso, aún siguen siendo importantes. Sin embargo, a nivel clubes están vigentes. Por ejemplo, yo vi cosas muy buenas de Alexis ingresando en los segundos tiempos en el Inter campeón”.