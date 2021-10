Con Brereton como titular: Blackburn Rovers vence al Reading en la Championship

El Blackburn Rovers de Ben Brereton volvió a los triunfos. La escuadra del chileno que acumulaba cuatro partidos sin conocer de victorias, derrotó por 2 a 0 al Reading en la Championship inglesa.

Brereton fue titular y estuvo presente los 90 minutos en el triunfo de su equipo que vio la apertura de la cuenta a los 61’ gracias a Sam Gallagher. Solo tres minutos más tarde, Tyrhys Dolan estiró las cifras y marcó el 2 a 0 definitivo.

Con este resultado, el Blackburn Rovers escaló hasta la duodécima posición en la Championship con 12 puntos.

⏱️ FT: #Rovers 2-0 #Reading

🔥 Two quick-fire goals in the second half seal all three points. GET IN!#ROVvREA 🔵⚪️ pic.twitter.com/EitETvlCDJ

— Blackburn Rovers (@Rovers) October 23, 2021