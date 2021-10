La Roja vuelve a EE.UU: Chile se medirá en duelo amistoso ante El Salvador en Norteamérica

La selección chilena volverá a Estados Unidos. Así, al menos, aseguró la prensa centroamericana, quienes adelantaron que Chile se medirá en un duelo amistoso ante El Salvador el próximo 11 de diciembre.

Según información de El Gráfico, la promotora AMG Sports confirmó dos partidos para el combinado salvadoreño: uno ante Venezuela y otro ante Chile.

“Todo está ya planificado, no quiero entrar en detalles en el tema del contrato, si ya está firmado o no y sobre otras cosas alrededor de ello, lo cierto es que estamos trabajando por ahora en el tema de los precios. Ya los estadios están listos tanto el BBVA en Houston para el juego ante Venezuela y el Banc of California de Los Ángeles para el juego ante Chile del 11 de diciembre”, dijo Eduardo Beltramini, encargado de logística al citado medio.

El duelo amistoso ante El Salvador será posterior a la fecha clasificatoria de noviembre, cuando la Roja visite a Paraguay y reciba a Ecuador.